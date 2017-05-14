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  3. 14 Mayıs 2017 14:45

Esadın yaktığı Suriyeli Nuha Türkiyede şifa buluyor

Suriye’deki iç savaş sırasında, bomba atılması sonucu evlerindeki benzin bidonunun alev alması sonucu yüzü ve vücudu yanan 20 yaşındaki Suriyeli Nuha Mansor, Türkiye’de tedavi görüyor.

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Anneler Gününde kahreden cenaze töreni
Anneler Gününde kahreden cenaze töreni
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Bitliste 560 kilo EYP imha edildi
Bitliste 560 kilo EYP imha edildi
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Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
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Bir annenin feryadı...
Bir annenin feryadı...