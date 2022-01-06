Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşarplı saldırgan bakın kim çıktı! Eşarplı saldırgan bakın kim çıktı! 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 19:11 İstanbul Küçükçekmece'de eşarp takıp pardösü giyerek kadın kılığına giren gaspçı kameralara böyle yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d7149b8e2f89549c4c2213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya TikTok fenomeni savcıyı konuşuyor Teknolojinin kalbi CES 2022'de atıyor: Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesine çıktı Hırsızları otomobilin ön camındaki yazı ele verdi Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı İstanbul'da şoke eden anlar! Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı Kazakistan'da iç savaş! Eylemcilere silah dağıtıyorlar Karadeniz'de kırmızı alarm! Balık ağları balık yerine çöp doldu Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı