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Eşarplı saldırgan bakın kim çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de eşarp takıp pardösü giyerek kadın kılığına giren gaspçı kameralara böyle yakalandı.

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