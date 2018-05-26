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  3. 26 Mayıs 2018 16:20

Eşeğe binmek isterken yüzüstü yere çakıldı

Eşeğe binmek isterken canından oluyordu.Amatör kameraya yansıyan görüntülerde eşeğe binmek isteyen adam hızını ayarlayamıyor. Eşeğin ıskalayan adam, yüz üstü yere çakılıyor. Acı içinde yerde kalan adamın yardımına çevredekiler koşuyor. (İHA)

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