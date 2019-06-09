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  3. 09 Haziran 2019 20:45

Esenler’de cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını vurup intihar etti

Esenler’de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra yaşadığı binanın 5’inci katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan kadının ve çocukların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayı anlatan mahalle sakini, "Kadın merdivende yatıyordu. Çocuğa sordum ’Babam bize tuzak kurdu’ dedi. 1 kız, 1 erkek çocuk ve kadın yaralıydı" dedi. Olay, Esenler Turgut...

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