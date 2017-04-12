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  3. 12 Nisan 2017 10:50

Esenlerde şüpheli bir paket fünye ile patlatıldı

Esenler'de bebek arabası içine bırakılan şüpheli bir paket polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çevrede panik yaşanmasına neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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