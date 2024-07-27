Esenyurt yine karıştı: Sandalyeler, sopalar havada uçuştu

Esenyurt'ta bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup güçlükle yatıştırıldı.

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