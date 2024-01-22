Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı 22 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 21:30 Güncelleme: 22 Ocak 2024 Pazartesi 21:30 İstanbul Esenyurt'ta sokak sokak gezerek 1 kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aeb4524973e372ee058e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi! Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon İzmir'de korkunç cinayet! ''Sen kafirsin'' deyip öldürdü Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcu kabusu yaşadı Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı