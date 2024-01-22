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  4. Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı

Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta sokak sokak gezerek 1 kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. gözaltına alındı.

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