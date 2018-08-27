Esenyurt’ta 2 kadına yönelik silahlı saldırı kamerada
27 Ağustos 2018 19:05
Esenyurt’ta 2 kadına yönelik silahlı saldırı kamerada
Esenyurt’ta 2 kadına yönelik gerçekleşen bıçaklı ve silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Esenyurt’ta sabah saatlerinde Hüseyin İ. isimli şüpheli, boşanma sürecinde olduğu eşi Ergül İ. ve kayınvalidesi Ayşe Ö.’yü yaralayarak kaçmıştı. Eşi ve kayınvalidesine yönelik silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Hüseyin İ. Kısa süre sonra yakalanırken yaşanan olayın güvenlik...