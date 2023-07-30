Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:15 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 09:15 İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c5fffcafba27515d084333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti