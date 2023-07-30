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  4. Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

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