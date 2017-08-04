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  3. 04 Ağustos 2017 09:15

Esenyurtta 3üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Esenyurt'ta lüks bir sitenin içerisinde bulunan bir binanın 3'üncü katından düşen 20 yaşındaki Suriye uyruklu kadın ağır yaralandı.

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