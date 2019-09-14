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  3. 14 Eylül 2019 17:50

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı.

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