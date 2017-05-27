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  3. 27 Mayıs 2017 08:15

Esenyurtta akli dengesi bozuk şahıs polisi alarma geçirdi

Esenyurt’ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir şahıs polisi alarma geçirdi. Çatıya çıkarak park halindeki araçlara kiremit atarak çevreye küfürler savuran şahsın ikna çalışmaları sürüyor.

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