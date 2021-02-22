  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Şubat 2021 19:40

Esenyurt'ta apartman dairesindeki kaçak hastaneye baskın

Esenyurt’ta yabancı uyruklu doktorların izinsiz olarak çalıştığı bir apartman dairesinde kaçak hastaneye baskın düzenlendi.

Video Galeri
Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesini ziyaret etti
Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesini ziyaret etti
Video Galeri
AK Parti Kongresinde dikkat çeken anlar!! ''Seviyorum seni tamam''
AK Parti Kongresinde dikkat çeken anlar!! ''Seviyorum seni tamam''
Video Galeri
İşte İstanbul'da en çok kaza yapılan yerler
İşte İstanbul'da en çok kaza yapılan yerler
Video Galeri
Buzulun üzerinde sürüklenen çocuklar böyle kurtarıldı
Buzulun üzerinde sürüklenen çocuklar böyle kurtarıldı
Video Galeri
Analistten çarpıcı altın yorumu: ''Ons altın 2075 doları görebilir''
Analistten çarpıcı altın yorumu: ''Ons altın 2075 doları görebilir''
Video Galeri
İstanbul'da sevgili dehşeti! Sevgililerin planı kanlı bitti
İstanbul'da sevgili dehşeti! Sevgililerin planı kanlı bitti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM