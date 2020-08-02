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  3. 02 Ağustos 2020 16:00

Esenyurt'ta apartmanda yangın paniği

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı
Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı
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Çeşme tıklım tıklım! Adım atacak yer kalmadı
Çeşme tıklım tıklım! Adım atacak yer kalmadı
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Pembeye bürünen Tuz Gölü tatilcinin gözdesi oldu
Pembeye bürünen Tuz Gölü tatilcinin gözdesi oldu
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Bahçelievler’de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü
Bahçelievler’de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü
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4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor
4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor
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Bakırköy Sahili'nde denizde ceset bulundu - Haber
Bakırköy Sahili'nde denizde ceset bulundu - Haber
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