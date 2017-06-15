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  3. 15 Haziran 2017 15:15

Esenyurtta bir AVMde bomba paniği

Esenyurt'ta bulunan bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri AVM'yi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. AVM'de bulunan vatandaşlara panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı söylendi.

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