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  3. 12 Ekim 2020 11:10

Esenyurt’ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt’ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Polisin gelmesini bekleyen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

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Kuzey Kore lideri Kim'i böyle görmediniz! Gözyaşları içinde özür diledi
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Hatay'da sigarasını yakmak için çakmağını yaktığı gibi...
Hatay'da sigarasını yakmak için çakmağını yaktığı gibi...
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Sınıfta vaka çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu üyesi tek tek anlattı
Sınıfta vaka çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu üyesi tek tek anlattı
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