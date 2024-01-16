Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta dehşet! 54 yaşındaki Yunan kadın çatıdan atlayarak intihar etti Esenyurt'ta dehşet! 54 yaşındaki Yunan kadın çatıdan atlayarak intihar etti 16 Ocak 2024 Salı Saat: 07:50 Güncelleme: 16 Ocak 2024 Salı 07:50 Esenyurt’ta 54 yaşındaki Eleni B. isimli kadın çatından atlayarak intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a60b1b2093ffbc310d7193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayasofya'da yeni dönem: Turistik ziyaretler başladı Şanlıurfa’da korkutan yangın İmamoğlu'ndan Soylu'ya ''pısırık pısırık cevaplar gönderiyor'' 78 hedef, 77 terörist daha etkisiz hale getirildi İşçileri taşıyan 2 otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl tamamen buz tuttu Fon vurgunu davasında üçüncü duruşma: Semih Kaya kaç para aldığını açıkladı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı ediliyor ''Elinin hamuruyla erkek işine karışma'' diyenleri utandırdılar