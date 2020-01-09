  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ocak 2020 10:30

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Video Galeri
Avcılar'da eski sevgili dehşeti kamerada
Avcılar'da eski sevgili dehşeti kamerada
Video Galeri
Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevap
Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevap
Video Galeri
TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video !
TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video !
Video Galeri
İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
Video Galeri
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Video Galeri
27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!
27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM