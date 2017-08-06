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  3. 06 Ağustos 2017 22:15

Esenyurtta fabrika yangını

Esenyurt’ta ayakkabı tabanı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle imalathanede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrası işyerinde maddi hasar oluştu.

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