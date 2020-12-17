SON DAKİKA
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN VAKA, ÖLÜ VE HASTA SAYILARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Aralık 2020 17:25

Esenyurt'ta feci olay! 7 otomobile çarptı, hurdacıya girdi

Video Galeri
Eşini öldüresiye döven adamın iğrenç savunması: Kendi kendine...
Eşini öldüresiye döven adamın iğrenç savunması: Kendi kendine...
Video Galeri
Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını
Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını
Video Galeri
Putin koronavirüs aşısı yaptıracak mı?
Putin koronavirüs aşısı yaptıracak mı?
Video Galeri
Koronavirüsü yenen doktor: İlk kez ölümü gördüm
Koronavirüsü yenen doktor: İlk kez ölümü gördüm
Video Galeri
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Video Galeri
Türkiye'de toplu aşılama başlıyor! Tarih belli oldu
Türkiye'de toplu aşılama başlıyor! Tarih belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM