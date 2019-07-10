Esenyurt’ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
10 Temmuz 2019 11:05
Esenyurt’ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Esenyurt’ta geri manevra yapan cip önce park halindeki araçlara, ardından da binanın önündeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza sırasında kaldırımdaki bir kadın ve iki çocuk aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 MK 128 plakalı araç sürücüsü sokaktaki...