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  3. 24 Kasım 2019 17:40

Esenyurt'ta güpegündüz silahlı çatışma ! Yaralılar var

İstanbul Esenurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 1 kişinin silahla, 2 kişinin darp sonucu yaralandığı kavganın ardından bazı şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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