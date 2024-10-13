Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta hamile kadına taciz Esenyurt'ta hamile kadına taciz 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 18:10 Güncelleme: 13 Ekim 2024 Pazar 18:10 İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt'ta hamile bir genç kadını taciz eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670be2f333245211c50b5ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi