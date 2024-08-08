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  4. Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı

Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı

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İstanbul'un suç ilçesine dönüşen Esenyurt'ta arabasını çalmaya çalışan iki şüpheliyi yakalayan araç sahibi ve mahalleli şüphelileri evire çevire dövdü.

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