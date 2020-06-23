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  3. 23 Haziran 2020 21:20

Esenyurt’ta istinat duvarı araçların üzerine devrildi

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Yıldırım isabet etti! Alev alev yandı...
Yıldırım isabet etti! Alev alev yandı...
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Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi
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Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi
Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi
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A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı
A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı
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İmamoğlu 23 Haziran’ın 1. yıldönümünde konuştu: ''Birlikte başardık''
İmamoğlu 23 Haziran’ın 1. yıldönümünde konuştu: ''Birlikte başardık''
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İstanbul'da hortum dehşeti kamerada!
İstanbul'da hortum dehşeti kamerada!
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