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  3. 18 Mayıs 2017 19:15

Esenyurtta kanlı biten tartışma kamerada

Esenyurt'ta aracının yakıtı biterek yolda kalan şahıs ile yardım istediği fabrikanın güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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