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Esenyurt'ta korku dolu anlar!

Esenyurt’ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli apartmana girmeye çalıştı. Bir süre binanın etrafında dolaşan şüpheliler, en son zile basıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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