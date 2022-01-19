Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta korku dolu anlar! Esenyurt'ta korku dolu anlar! 19 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 11:10 Esenyurt’ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli apartmana girmeye çalıştı. Bir süre binanın etrafında dolaşan şüpheliler, en son zile basıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e7c77e754fff2446309783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı Yüzsüz hırsızdan ''pes'' dedirten not... Atatürk Havalimanı'nda kalan o uçak 12'ye bölündü Direksiyon sınavında kalan kızı için öğretmenine saldırdı Kar şehri esir aldı, AK Partili belediye başkanı Şahin'in tepkisi olay oldu İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro göndermesi Ebru Polat'dan çok konuşulacak ''Devlet Bahçeli'' iddiası Ankara'da korkutan patlama İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken paylaşım: ''Başka hiçbir ülkede görmedim...''