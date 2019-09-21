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  3. 21 Eylül 2019 13:40

Esenyurt’ta özel güvenlik terörü

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) otoparkında yaşanan kazada motosikletli genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı görüntülemek isteyen İHA muhabiri ise özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.

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