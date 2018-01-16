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  3. 16 Ocak 2018 23:00

Esenyurt’ta patlama: Yaralılar var

Esenyurt’ta bir apartman dairesinde sobadan kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre evde bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)

Bilgin Pro
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