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  3. 21 Haziran 2019 16:40

Esenyurt’ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

Esenyurt’ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1’i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde rehin tutulan vatandaşlar ihbarı ile harekete geçen polis...

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