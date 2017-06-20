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  3. 20 Haziran 2017 10:15

Esenyurtta sır cinayet: 2 ölü

Esenyurt'ta sabah saatlerinde sokak üzerinde yürüyen bir kadına ve adama kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silah ile ard arda ateş edildi. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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