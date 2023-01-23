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Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü

İstanbul'un vukuatı bitmek bilmeyen ilçesi Esenyurt'taki bir düğünde "omuz atma" nedeniyle çıktığı öğrenilen kavgada kız ve erkek tarafı birbirine girdi; ortalık savaş alanına döndü.

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