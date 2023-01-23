Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 00:20 İstanbul'un vukuatı bitmek bilmeyen ilçesi Esenyurt'taki bir düğünde "omuz atma" nedeniyle çıktığı öğrenilen kavgada kız ve erkek tarafı birbirine girdi; ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cda8996482aa2d43665033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!'' Erdoğan seçim için net tarih verdi: ''Yetkimi kullanacağım'' Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı Davos'ta İngilizce konuşan Babacan, sosyal medya gündem oldu