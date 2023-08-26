Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri de saldırıya uğradı.

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