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  4. Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar

Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar

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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri de saldırıya uğradı.

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