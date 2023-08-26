Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar 26 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 14:15 Güncelleme: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:15 İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri de saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e9ded0acd91630152191c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü Ehliyetsiz yakalanan sürücüden ilginç tehdit: ''Şimdi ararım ve buraya yığarım'' Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı Tatil cennetinde korkutan yangın Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara!