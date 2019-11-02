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  3. 02 Kasım 2019 14:45

Esenyurt'ta sitede günlük ev kiralama kavgası

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir sitenin yöneticileri ile günlük ev kiraladıkları iddia edilen kişiler ile onları kolladığı öne sürülen 2 polisin de aralarında bulunduğu kişiler arasında kavga çıktı.

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