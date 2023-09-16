Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 23:10 İstanbul Esenyurt'ta bir muhasebecinin bankadan çektiği 250 bin dolar otomobilinden çalındı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65060bacabd86f7f3e3e9ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vapurda genç kıza korkunç saldırı kamerada Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu Adana'daki antik kentte hazine bulundu İzmir’de büyük orman yangını! İstanbul Kapalıçarşı'da yangın Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!