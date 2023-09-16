Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık

İstanbul Esenyurt'ta bir muhasebecinin bankadan çektiği 250 bin dolar otomobilinden çalındı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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