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  3. 05 Şubat 2020 11:35

Esenyurt'ta taksicilerin kavgası kamerada

Esenyurt’ta iddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. Polis hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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