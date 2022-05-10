Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 10:35 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a15bfc5b1c018de5bb2e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaşlı kadına boşanma aşamasındaki ''damat'' şiddeti kamerada Sokakta doğurup, çöp gibi poşete koyup attı! Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto