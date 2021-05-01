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  4. Esenyurt'ta ''Yol benim'' tartışması kanlı bitti

Esenyurt'ta ''Yol benim'' tartışması kanlı bitti

İstanbul Esenyurt'ta, 2 kişi arasında, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada veteriner hekim hastanelik oldu.

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