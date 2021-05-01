Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta ''Yol benim'' tartışması kanlı bitti Esenyurt'ta ''Yol benim'' tartışması kanlı bitti 01 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 15:51 İstanbul Esenyurt'ta, 2 kişi arasında, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada veteriner hekim hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608d4eb93f775c555049e9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma! İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan 1 Mayıs mesajı Koronavirüsten ''ağaç kondu''ya kaçtılar İstanbul'da merdiven altı kürtaja suçüstü! Rize'de taş ocağı istemeyen bölge sakinlerine gözaltı 1 Mayıs gerginliği! Yürüyüş yapmak isteyen gruplar gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu: İşçilerin ve emekçilerin alın terleriyle yükselir şehirler... Dikkat! Sokağa çıkma izin belgesi için son gün yarın!