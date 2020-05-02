SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mayıs 2020 18:05

Esenyurt'ta yol çöktü, faciadan dönüldü

İstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.

Video Galeri
Toplu namaz kılınan köyde vaka sayısı 60'a yükseldi
Toplu namaz kılınan köyde vaka sayısı 60'a yükseldi
Video Galeri
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunda yangın
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunda yangın
Video Galeri
Prof. Dr. Erdamar'ın öldüğü yerde gözlüğü bulundu
Prof. Dr. Erdamar'ın öldüğü yerde gözlüğü bulundu
Video Galeri
Kenan Işık'ın sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı
Kenan Işık'ın sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı
Video Galeri
Müge Anlı programa neden ara verdiğini açıkladı
Müge Anlı programa neden ara verdiğini açıkladı
Video Galeri
AK Parti'den ABD'nin YPG'ye sağlık yardımıyla ilgili açıklama
AK Parti'den ABD'nin YPG'ye sağlık yardımıyla ilgili açıklama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM