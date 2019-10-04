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BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ MHP'DEN AÇIKLAMA
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  3. 04 Ekim 2019 14:00

Esenyurt'ta yol çöktü

İstanbul, Esenyurt'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

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İstanbul'un lüks AVM'sinde yürüyen merdivende dehşet!
İstanbul'un lüks AVM'sinde yürüyen merdivende dehşet!
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Hepsi İstanbul'un camilerinden çalındı
Hepsi İstanbul'un camilerinden çalındı
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PKK'dan Diyarbakır annelerine tehdit!
PKK'dan Diyarbakır annelerine tehdit!
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2,5 milyon zeytin ağacı gitti, bu villalar geldi
2,5 milyon zeytin ağacı gitti, bu villalar geldi
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Gelin adayı Hanife'nin video paylaşımına tepki yağdı
Gelin adayı Hanife'nin video paylaşımına tepki yağdı
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İstanbul'da vapurlar için halk oylaması sonuçlandı
İstanbul'da vapurlar için halk oylaması sonuçlandı
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