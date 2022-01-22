Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı 22 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 18:55 Korku dolu anlar Esenyurt’ta yaşandı. Park halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yanarak adeta küle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ec28fdc101da0526035cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti Korkunç ölüm! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atladı Sarıgül: ''EYT'lilerin sorununu çözecek Türkiye Değişim Partisidir'' İstanbul sokaklarında gece yarısı ''uykuları kaçıran'' feryat Türkiye için kabus senaryosu: Günlük vaka sayısı 400 bine çıkabilir Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki