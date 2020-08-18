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  3. 18 Ağustos 2020 10:30

Esenyurt'u ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

İstanbul Esenyurt'ta bir bakkal, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Yabancı uyruklu bakkalı polis kurtardı.

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