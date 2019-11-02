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  3. 02 Kasım 2019 21:30

Esenyurt'u karıştıran taciz iddiası ! İki aileyi linç ediyorlardı

İstanbul Esenyurt'ta 6 yaşındaki erkek çocuğun, 13 ve 15 yaşındaki komşu çocukları tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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