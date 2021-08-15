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  4. Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı

Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon hane tehlike altında.

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