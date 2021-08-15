Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı 15 Ağustos 2021 Pazar Saat: 10:15 Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon hane tehlike altında. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6118bf299d9fa34d27333a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Pavyonda kız arkadaşını görünce dehşet saçtı Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı Rize’de şelale taştı Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var