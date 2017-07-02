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  3. 02 Temmuz 2017 12:15

Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca hayatını kaybetti.

Video Galeri
Ailesiyle kavga eden genç kız Kuruçeşmede denize atladı
Ailesiyle kavga eden genç kız Kuruçeşmede denize atladı
Video Galeri
Türkiye minik Mirayın çığlığına sessiz kalmadı
Türkiye minik Mirayın çığlığına sessiz kalmadı
Video Galeri
Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu
Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu
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Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
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Çitos Efeye nazar değdi
Çitos Efeye nazar değdi
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Oğluna peynir yedirme çabası, Sinemi pizzacı yaptı
Oğluna peynir yedirme çabası, Sinemi pizzacı yaptı