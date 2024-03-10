Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı 10 Mart 2024 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 10 Mart 2024 Pazar 22:10 İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ee05b52513fe28b302ad27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda Otomobilin içindeki baygın kadın ekipleri harekete geçirdi Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız'