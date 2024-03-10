Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

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