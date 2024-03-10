  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı

Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı

Güncelleme:

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu
Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu
Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı
Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı
Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf
Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf
Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda
Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda
Otomobilin içindeki baygın kadın ekipleri harekete geçirdi
Otomobilin içindeki baygın kadın ekipleri harekete geçirdi
Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti
Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada
Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada
Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi
Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi
Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız'
Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız'