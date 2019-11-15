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  3. 15 Kasım 2019 14:50

Eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı

İzmir'de, 3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanma davasının sonuçlanmasının ardından adliye önünde kutlama yaptı.

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