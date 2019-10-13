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  3. 13 Ekim 2019 15:25

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Bursa'da, eşine boşanma davası açtıktan sonra davul çaldırarak oynayan ve kına dağıtan 49 yaşındaki Meryem Karaş, dava sonuçlandıktan sonra paraşütle atlayıp, indiği alanda lokma dağıttırdı.

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