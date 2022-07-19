Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşinden Ebru Şancı'ya ortalığı karıştıran ''şaka'' tokadı Eşinden Ebru Şancı'ya ortalığı karıştıran ''şaka'' tokadı 19 Temmuz 2022 Salı Saat: 13:00 Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün tokat "şaka"sı bir anda gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şancı'nın annesi kızının tokat yediğini düşününce ne yapacağını bilemedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d680c2ed147a61e27e58d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'nun kuzenin öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Durakta kadına cinsel organını gösteren teşhirci FETÖ'cü eski polis çıktı Marmaris'te bir köpekbalığı paniği daha! Bu sefer tokat attılar! Korkunç kaza kamerada! Sürünün içine böyle daldı Trafikte kaza yapan sürücüler birbirine girdi Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! Çeşme'de korkutan yangın