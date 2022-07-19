Eşinden Ebru Şancı'ya ortalığı karıştıran ''şaka'' tokadı

Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün tokat "şaka"sı bir anda gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şancı'nın annesi kızının tokat yediğini düşününce ne yapacağını bilemedi.

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