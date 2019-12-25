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  3. 25 Aralık 2019 23:50

Eşinden şiddet gören hamile kadın: "Ölmek istemiyorum"

Malatya'da 7 ay önce evlendiği eşi ve ailesinden şiddet gören hamile kadın öldürülmek istendiğini ve kadın cinayetlerinin son kurbanı olmak istemediğini belirterek çağrıda bulundu.

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